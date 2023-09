Oostende: 2 Männer versuchen Schlüsselbund aus Kanal in Ostende zu bergen: ein Mann gerettet, ein anderer ertrunken

In Oostende ist am Morgen die Leiche eines Mannes angespült worden. Wahrscheinlich handelt es sich um den Vermissten, nach dem die Feuerwehr und Polizei mit vereinten Kräften am Sonntag im Kanal zwischen Oostende und Brügge gesucht haben. Ein anderer Mann konnte von einem Passanten aus dem Wasser gerettet werden. Die Suche wurde am Sonntagabend gegen 21 Uhr eingestellt.