Überraschende Wendung im gelösten Cold Case Britta Cloetens: Autopsie widerlegt Geständnis des verurteilten Mörders

Britta Cloetens hatte am 23. April 2011 in der Honda-Werkstatt am Boomsesteenweg in Wilrijk einen Kostenvoranschlag für ein neues Auto eingeholt. Von diesem Besuch kam die 25-Jährige nicht mehr zurück. Der Verkäufer, Tijl Teckmans, wurde daraufhin verhaftet. Er war bereits wegen Sexualdelikten verurteilt worden, stritt aber zunächst jede Beteiligung ab. Die Beweise gegen ihn waren jedoch erdrückend. In seinem Auto wurden Blut und Haare von Britta gefunden. Auch an seiner Kleidung befanden sich Blutspuren des Opfers. Teckmans legte schließlich ein Geständnis ab, behauptete aber, es sei ein Unfall gewesen.

Er behauptete aber, es sei ein Unfall gewesen. Die junge Frau hätte ihm Avancen gemacht und angeblich zugestimmt, im Kofferraum eines Autos Sex mit ihm zu haben. Er habe dann die Kofferraumhaube des Autos auf den Kopf des Opfers zugeschlagen, woraufhin sie leblos zu Boden gefallen sei.

Teckmans wurde zu 30 Jahren Haft verurteilt und kann ab April 2026 eine frühzeitige Entlassung anfragen.