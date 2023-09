Wovon die belgischen Parteien für das Wahljahr 2024 träumen

Es ist bemerkenswert, wie oft diese politische Neuausrichtung in der Vergangenheit schon thematisiert wurde. Auch am Vorabend des kommenden Wahljahres eifert der Vorsitzende der flämischen Nationalisten für ein großes Bündnis der rechten Stimmen in Flandern. In diesem Sinne reicht De Wever (Foto oben)den Anhängern des konservativen Flügels bei den Christdemokraten (CD&V) und bei den Liberalen noch vor den Wahlen die Hand.