Antwerpen weiht neues Krankenhaus ein, das 200.000 Patienten pro Jahr behandeln kann

Das Stuivenberg-Krankenhaus wird am 18. September nach 138 Jahren endgültig geschlossen. An diesem Tag wird ein großer Umzug von Hunderten von Patienten stattfinden. Am nächsten Tag wird die medizinische Versorgung am neuen Standort, einem "High-Tech-Krankenhaus" mit fast 300 Zimmern, beginnen. Alles wird schrittweise geschehen. "Wir werden mit einer Kapazität von 50 % beginnen, dann auf 75 % erhöhen und gegen Ende des Jahres unsere volle Kapazität erreichen", erläuterte Mary De Blieck gegenüber VRT NWS.

Der Bau des neuen Krankenhauses hat sieben Jahre gedauert. Die Gesundheitseinrichtung wird sich über 22 Stockwerke erstrecken und eine Fläche von 13 Fußballfeldern einnehmen. Es wird die größte Notaufnahme des Landes beherbergen. Auch ein Zentrum für schwere Verbrennungen ist geplant. Das Gebäude verfügt über vierzig medizinische Abteilungen und 14 Operationssäle. Rund 1.350 Personen werden vor Ort tätig sein.