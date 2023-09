Neuer Mönch (32) in der Abtei Affligem: Lernte Klosterleben während des Studiums kennen

Kevin kam zum ersten Mal mit der Abtei in Kontakt, als er 2012 als Wirtschaftsstudent an der KU Leuven mit einigen Freunden dorthin fuhr, um im Gästehaus zu studieren.

"Damals dachte ich noch nicht daran, einzutreten, aber die Begegnung hat mein Leben verändert. Ich habe mich dort sofort zu Hause gefühlt. Vor fünf Jahren bin ich dann als "Postulant" eingetreten und fühlte mich sofort in die Gemeinschaft aufgenommen."

Durch die Aufnahme von Johannes in die Gemeinschaft hat die Abtei Affligem wieder drei Mönche. "Dom Franco und Abt Johannes hätten meinen Eintritt durchaus ablehnen können. Aber indem sie mich in die Gemeinschaft aufgenommen haben, zeigen sie, dass es für die Abtei noch eine Zukunft gibt", so Johannes. "Bei der Feier am Samstag waren auch viele junge Leute anwesend. Das hat mich gefreut und gibt uns Hoffnung für die Zukunft", sagt er abschließend.