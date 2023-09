Drogenbeauftragte plädiert für "Drogenfonds", der mit konfisziertem kriminellem Vermögen finanziert wird

In Brüssel scheint Crack ein großes Problem zu sein. "Es ist die Droge der Armen", erklärt Ine Van Wymersch. "Sie benutzen es, um eine Zeit lang der Realität zu entfliehen. Aber nach dem "High" kommt fast sofort der "Crash".

Unter anderem in den Bahnhöfen Brüssel-Süd und Brüssel-Nord wird dieses Problem immer augenfälliger. "Die Reisenden werden dort häufig mit Personen konfrontiert, die auf dem Boden liegen und völlig zugedröhnt sind. Drogenabhängige beginnen auch zu halluzinieren und irren dann völlig desorientiert durch die Gänge des Bahnhofs."

Der Konsum von Drogen ist oft gleichbedeutend mit Kriminalität. "Er schafft eine Abhängigkeit. Die Menschen leben von einer Dosis zur nächsten und begehen kriminelle Handlungen, um schneller an die nächste Dosis zu kommen". Oder sie fangen an zu betteln. "Aber das Betteln verursacht auch Probleme in den Bahnhofsvierteln", betont Ine Van Wymersch.

Die Drogenbeauftragte möchte die Probleme in den Bahnhöfen durch eine Anpassung der Infrastruktur angehen. Beispielsweise gibt es in den Brüsseler Bahnhöfen zu viele Eingänge, so dass die Bahnpolizei die Kontrolle über die Personen verliert, die den Bahnhof betreten, und es gibt auch zu viele Orte, an denen Dealer Drogen verstecken können. "Wir haben Infrabel und die Bahn gebeten, die Infrastruktur genau zu untersuchen".