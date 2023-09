Eineinhalb Tonnen illegale Arzneimittel am Brüsseler Frachtflughafen beschlagnahmt

Der belgische Zoll und die Föderale Agentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (FAAG) haben am 14. Juli am Brüsseler Frachtflughafen in Zaventem (BruCargo) eineinhalb Tonnen illegaler Arzneimittel beschlagnahmt. Es handelt sich um eine der größten Beschlagnahmungen in der Europäischen Union in den letzten Jahren, wie die FAAG am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt gab.