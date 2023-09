Ersetzen TikTok und Porno bald den Sexualkundeunterricht in der Sekundarschule?

TikTok verbreitet jede Menge falscher Tipps, die das Leben junger Menschen „einfacher machen". Auch die Debatte um Verhütung geht in diesen Tagen auf dem Social-Media-Kanal viral. Die "Empfehlung" dort: mit der hormonellen Verhütung, also der Anti-Baby-Pille, aufhören und alles natürlich machen.

Und es gibt immer noch "Tipps" auf TikTok, die für Aufsehen sorgen. So behaupten Influencer, dass man ausreichend vor einer ungewollten Schwangerschaft geschützt ist, wenn man die Pille nur an dem Tag nimmt, an dem man Sex hatte.

Auch "Hormonmüdigkeit" ist ein beliebtes Thema. Junge Frauen wollen die unnötigen Hormone loswerden, die Verhütungsmittel verabreichen. Natürliche Methoden, wie das Verfolgen des Zyklus oder das Messen der Körpertemperatur, werden angepriesen.

"Aber für junge Menschen ist das keine wirklich zuverlässige Methode", warnt Wannes Magits von Sensoa.