Superjahr für den Obst- und Gemüseanbau in Limburg und ein Rekordjahr für Birnen

Erst zu warm, dann zu nass und nun ein heißer Altweibersommer: Trotz des wechselhaften Wetters wird 2023 ein gutes Jahr für den Obst- und Gemüsebau in der Provinz Limburg. Vor allem die Birnenproduktion wird in diesem Jahr top sein. In Europa steht Belgien an der Spitze, weltweit liegt unser Land an sechster Stelle. "Die Konkurrenz für unsere Birnensorten ist in Europa nicht so groß", sagt die Parlamentarierin Inge Moors (CD&V, flämische Christdemokraten). "Die gute Produktion hat auch mit den Boden- und Klimabedingungen zu tun."