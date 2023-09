Trotz Lehrermangel und Arbeitsbelastung: Lehrer sind mit ihrem Beruf zufriedener als Arbeitnehmer in anderen Berufszweigen

Lehrermangel, sinkende Qualität und zu wenig Plätze in der Sonderpädagogik: Die Nachrichten rund um den ersten Schultag waren wieder überwiegend schlecht. Doch diese Negativspirale hat keine Auswirkungen auf die Zufriedenheit der Lehrer mit ihrem Beruf, ganz im Gegenteil.

87 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer gaben in den letzten Monaten an, dass sie mit ihrem Beruf zufrieden sind. Das ist etwas mehr als in den letzten Jahren und ein höherer Prozentsatz als bei den Beschäftigten in anderen Sektoren, von denen 81 Prozent sagen, sie seien mit ihrem Job zufrieden.

"Die Zufriedenheit und das Engagement der Lehrerinnen und Lehrer stechen hervor. Das ist wirklich charakteristisch für die Bildung, diese Werteorientierung. Der Vergleich mit anderen Berufsgruppen macht dies noch deutlicher", sagt Lode Goderris, Professor für Arbeitsmedizin (KU Leuven).