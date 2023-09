Aktionsplan der belgischen Regierung gegen Sicherheits- und Hygieneprobleme am Brüsseler Südbahnhof

Am 18. August richtete die geschäftsführende Direktorin der belgischen Eisenbahn, Sophie Dutordoir, ein Schreiben an die föderalen, regionalen und kommunalen Behörden wegen der “dramatischen Situation am Südbahnhof", insbesondere in den Bereichen Sicherheit und Sauberkeit.

In den letzten Wochen häuften sich auch die Beschwerden über Kriminalität, zunehmenden Drogenkonsum und die Konzentration von Obdachlosen im Bahnhof. Um zu verhindern, dass sich die verschiedenen Behörden gegenseitig die Verantwortung zuschieben, hat Premierminister De Croo das Dossier zu seiner Aufgabe gemacht. Die Koordinierung der Maßnahmen wurde dem nationalen Krisenzentrum übertragen.