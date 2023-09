Befehlshaber der belgischen Armee: "Undenkbar, dass wir unsere F-16 an die Ukraine liefern”

"Die Ukraine versucht an mehreren Stellen, die Frontlinie zu durchbrechen, aber es gibt noch wenig Veränderung. Wir unterschätzen, wie schwierig diese Operation ohne Unterstützung ist, zum Beispiel durch Luftunterstützung."

Wird Belgien die Ukraine nun mit zusätzlicher Munition unterstützen? "Im Moment nicht. Wir müssen zuerst unsere eigene Verteidigungsorganisation und unseren Nachschub in Ordnung bringen", sagte Hofman: "Es gibt einen großen Mangel an Munition und Ersatzteilen, mit denen wir die Waffen instand halten können. Wir müssen auch in die Infrastruktur für das Personal investieren. Erst dann können wir sehen, ob wir in der Lage sind, an die Ukraine zu liefern."