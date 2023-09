Belgische Ryanair-Piloten streiken wieder: diesmal am 14. und 15. September

Über die Gewerkschaften ACV Puls und CNE ließen die Piloten verlauten, dass sie am 14. und 15. September nicht fliegen. Dass sie den Streik ausgerechnet heute ankündigen, hat damit zu tun, dass der Chef der Fluggesellschaft, Michael O'Leary, zu einer Pressekonferenz in Brüssel erwartet wird.

Seit dem Sommerbeginn haben die Piloten in Charleroi bereits viermal die Arbeit niedergelegt: Die vorigen Streiks hatten am 15. und 16. Juli, am 29. und 30. Juli sowie am 14. und 15. August stattgefunden. Auch der neue Termin ist kein Zufallstreffer: Am 14. September ist bei Ryanair eine Hauptversammlung geplant.