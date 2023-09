Blink-182-Konzert in Antwerpen bestätigt - Baby von Kourtney Kardashian und Schlagzeuger Travis Barker gerettet

Blink-182 hatte die geplanten Auftritte in Glasgow, Belfast und Dublin abgesagt. Schlagzeuger Travis musste wegen einer dringenden Familienangelegenheit nach Hause zurückkehren, hieß es. Schnell wurde der Bezug zu seiner schwangeren Partnerin Kourtney Kardashian hergestellt.

Auch das Konzert im Antwerpener Sportpaleis am Freitagabend wurde in Frage gestellt. Am Samstag tauchten dann Paparazzi-Fotos in den US-Medien auf, die Kardashian und Barker beim Verlassen des Krankenhauses zeigen.

Kourtney Kardashian verriet, dass sie sich einer heiklen Operation unterzogen hat. "Ich habe in der Vergangenheit drei sehr einfache Schwangerschaften gehabt. Was jetzt kam, darauf war ich nicht vorbereitet. Jeder, der das nicht erlebt hat, kann dieses beängstigende Gefühl nicht verstehen", postet sie. Lobende Worte gibt es für Barker und ihre Mutter (Kris Jenner), die ihr zur Seite stand. Barker hat ihre Hand buchstäblich nicht losgelassen.