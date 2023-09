Chris Peeters, ehemaliger Chef von Elias, wird neuer CEO der bpostgroup

Chris Peeters, der neue CEO von bpostgroup, räumte ein, dass es eine "Herausforderung" sei, die Führung des Unternehmens zu übernehmen, aber "hofft, bald ein neues Kapitel aufschlagen zu können", sagte er auf der Pressekonferenz am Mittwoch in Brüssel. Zurzeit läuft eine interne und externe Untersuchung über den ehemaligen bpostgroup-Chef Dirk Tirez, der wegen möglicher Unregelmäßigkeiten bei der Ausschreibung für die Konzession für den Zeitungsvertrieb zurücktreten musste.



Der ehemalige CEO von Elias tritt damit die Nachfolge von Philippe Dartienne an, der die Stelle ad interim nach Henri de Romrée innehatte. Dieser hatte im Oktober 2022, nach dem Ausscheiden von Dirk Tirez, vorübergehend die Leitung übernommen. Die interne Untersuchung nach den Unregelmäßigkeiten von Tirez soll bald abgeschlossen werden, sagte Audrey Hanard, Vorsitzende des Verwaltungsrats (Foto unten).



"Ich bin überzeugt, dass wir die richtige Person gefunden haben, die immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein wird", sagte sie über Chris Peeters. Die Vorsitzende des Aufsichtsrats nutzte die Gelegenheit, um Philippe Dartienne für seine Arbeit als CEO ad interim zu würdigen.