Neue App Floya mit allen öffentlichen Verkehrsbetrieben, die Brüssel bedienen, vorgestellt

Während die Trams, die Metro und die meisten Busse in Brüssel von der MIVB/STIB betrieben werden, durchkreuzen auch zahlreiche Buslinien der flämischen De Lijn und in geringerem Maße der wallonischen TEC die Hauptstadt. Darüber hinaus gibt es auch Zugverbindungen und drei große Bahnhöfe in Brüssel, die von der nationalen (belgischen) Eisenbahngesellschaft NMBS/SNCB betrieben werden.

Neben den öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus, Tram, Metro, Zug) wurden in den letzten Jahren auch andere Verkehrsmittel wie E-Bikes, E-Scooter und Mitfahrdienste eingeführt. Auch hier war jedes Mal eine eigene App erforderlich. All dies hat dazu beigetragen, die Wahl der multimodalen Transportmöglichkeiten zu erschweren. Die neue App Floya, die alle Verkehrsmittel nun zusammenbringt, ist eine Premiere in Belgien und soll die Mobilität in der Hauptstadt nahtloser organisieren.

Die App ist ein MaaS-System (Mobility as a Service). Sie bietet Einheimischen, Pendlern und Besuchern gleichermaßen die Möglichkeit, alle ihre Transportmöglichkeiten zu sehen. Die App enthält Echtzeit-Informationen über die Fortbewegung zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem E-Scooter, dem Bus, der Straßenbahn, der U-Bahn, dem Zug, dem privaten Fahrdienst und dem Taxi. Die Nutzerinnen und Nutzer können nicht nur ihre Route und ihr bevorzugtes Verkehrsmittel auswählen, sondern auch Fahrscheine bezahlen oder einen privaten Fahrdienst, einen E-Scooter oder ein Fahrrad buchen.