"Pipigate": Justizminister Van Quickenborne entschuldigt sich bei der Polizei, beteuert aber seine Unschuld

Erst am 23. August, als die Vorfälle in der Presse bekannt wurden, erfuhr der Minister, dass Gäste seiner Geburtstagsfeier gegen ein leeres Polizeiauto uriniert hatten. Ein Verhalten, das er als ekelhaft bezeichnete, “vor allem wenn man bedenkt, warum der Kombi vor meinem Haus steht”, so Van Quickenborne. Dieser stand wegen der Gefahr einer Entführung durch Drogenkriminelle unter Polizeischutz.

In Presseartikeln und Fernsehberichten wurde angedeutet, dass Vincent Van Quickenborne bereits in der Nacht vom 14. auf den 15. August von den Vorfällen wusste. Der Betroffene wehrte sich entschieden dagegen und brachte die Bilder seines Kamerasystems mit, um seine Unschuld zu beweisen.