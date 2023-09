Temperaturrekord für einen 6. September: Es sind 30,1 Grad

Der bisher wärmste 6. September war im Jahr 1899, als bis zu 28,6 Grad in Belgien gemessen wurden.



Man spricht offiziell von einer Hitzewelle, wenn die Temperatur an fünf aufeinanderfolgenden Tagen 25 Grad überschreitet, davon drei Tage über 30 Grad. Das belgische Wetteramt sagt für die nächsten Tage tropische Temperaturen voraus.



Sonne und hohe Temperaturen werden auch in den kommenden Tagen erwartet: mit Höchstwerten von 27 bis 31 Grad am Freitag, von 26 bis 32 Grad am Samstag, von 26 bis 31 Grad am Sonntag und von 21 bis 30 Grad am Montag, bei mehr bewölktem Himmel jedoch.