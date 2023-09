Die ikonische Straßenbahnhaltestelle "Bredene Hippodrome" steht ab sofort unter Denkmalschutz

Wer an die Pferderennbahn an der Küste denkt, denkt automatisch an Ostende. Aber auch in Bredene gab es vor hundert Jahren eine Pferderennbahn. Die einzigen Dinge, die Touristen noch daran erinnern, sind die Straßennamen und das ikonische Straßenbahnhäuschen an der Haltestelle "Bredene Hippodrome". Dieses Wartehäuschen, das im Jugendstil errichtet wurde, wird dieses Jahr genau 100 Jahre alt und als Geburtstagsgeschenk wurde es als geschütztes Denkmal anerkannt.