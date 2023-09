Die Löhne steigen im nächsten Jahr weiter an (und damit auch Ihre Kaufkraft)

Die Personalkosten werden in diesem Jahr um 7,9 Prozent steigen, wie aus den gestern veröffentlichten Zahlen des Planungsamtes hervorgeht. Aber auch im nächsten Jahr wird das Wachstum 4,3 Prozent betragen. Ab 2021 werden die Löhne dann sogar um ein Viertel gestiegen sein, rechnet De Standaard vor.

"Ja ja, aber im Laden ist auch alles deutlich teurer geworden", hören wir Sie murmeln. Das ist richtig, aber trotz dieses starken Anstiegs des Preisniveaus, d. h. der Inflation, bleibt dem Bürger am Ende des Monats im Allgemeinen auch mehr übrig.

Das real verfügbare Einkommen der Belgier ist im letzten Jahr - bedingt durch die Energiekrise - um 1,4 Prozent gesunken, steigt aber in diesem Jahr wieder um 3,5 Prozent. Und auch im nächsten Jahr wird die Kaufkraft um 0,4 Prozent zunehmen.

Ein Großteil davon ist auf den automatischen Inflationsausgleich in Belgien, der so genannten Lohnindexierung, zurückzuführen. Der Schwellenwert, der bestimmt, wann Leistungen und staatliche Löhne an die Inflation angepasst werden, wird in diesem Monat erneut überschritten. Das Planungsbüro geht davon aus, dass dies auch im Februar und Juni nächsten Jahres (und möglicherweise sogar am Jahresende) der Fall sein wird.