Ryanair-Chef O'Leary bekommt vor Pressekonferenz in Brüssel eine Torte ins Gesicht

Die irische Billigfluggesellschaft wird zwei neue Flugzeuge in Charleroi stationieren, wodurch sich die Gesamtzahl der dort betriebenen Flugzeuge auf 17 erhöht. 60 neue Arbeitsplätze für Piloten, Kabinenpersonal und Ingenieure werden so geschaffen. Außerdem werden in diesem Winter sieben neue Strecken in Charleroi eröffnet. Ryanair bietet 93 Strecken von zwei belgischen Flughäfen (Charleroi und Zaventem) aus an und erwartet in diesem Jahr ein Umsatzwachstum von 10 % in Belgien.

Der Ryanair-Chef überreichte außerdem eine Petition mit 1,5 Millionen Unterschriften an die Europäische Kommission, in der die Kommission aufgefordert wird, den überfliegenden Flugverkehr im Falle nationaler Streiks der Fluglotsen zu schützen.