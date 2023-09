Seit Freitag ist es offiziell: Belgien erlebt die allererste Hitzewelle im September!

Damit eine nationale Hitzewelle vorliegt, müssen die Höchstwerte in Ukkel an mindestens fünf aufeinanderfolgenden Tagen mindestens 25 Grad erreichen, wobei an mindestens drei Tagen mindestens 30 Grad erreicht werden müssen. Am Montag war es in Ukkel wärmer als 25 Grad, und am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag stieg das Quecksilber auf über 30 Grad: 30,9, 30,1 bzw. 30,2 Grad.

Es ist die zweite landesweite Hitzewelle in diesem Jahr in unserem Land. Die erste Hitzewelle begann am Donnerstag, dem 8. Juni, und dauerte 10 Tage.

Eine Hitzewelle im September sei ohnehin höchst ungewöhnlich, sagte Dehenauw. Dass das außergewöhnlich warme Wetter zu diesem späten Zeitpunkt des Jahres noch eine ganze Weile anhält, führt er auf den Klimawandel und das aktuelle Hochdruckgebiet über unserem Land zurück. Dieses Hochdruckgebiet aus Osteuropa beschert uns viel Sonnenschein, wird aber Anfang nächster Woche unser Land verlassen.