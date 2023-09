Starkes Verkehrsaufkommen erwartet Richtung Küste. E40-Autobahn gesperrt zwischen Gent und Aalter

Auf der E34 in Assenede müssen Sie in beiden Richtungen schmale Fahrspuren benutzen, aber die Verzögerungen beschränken sich dort derzeit auf 10 min.

Anders wird es morgen Abend auf der E40 sein. In der Nacht von Samstag, den 9. auf Sonntag, den 10. September wird diese in beiden Richtungen zwischen Sint-Denijs-Westrem (bei Gent) und Aalter für den Abriss einer Brücke über die Autobahn in Drongen gesperrt. Frühe und späte Abfahrten zwischen dem Landesinneren und der Küste müssen mit Umleitungen rechnen.

Die uralte Kloosterstraat-Brücke über die E40 bei Drongen (Gent) soll abgerissen werden, um Platz für eine neue Brücke zu schaffen. Der Abriss findet an diesem Wochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag statt. Zu diesem Zweck wird die Autobahn von Samstagabend um 21 Uhr bis Sonntagmorgen um 9.30 Uhr in beiden Richtungen gesperrt.

In Richtung Küste müssen Sie die Autobahn an der Ausfahrt in Sint-Denijs-Westrem, kurz hinter Gent, verlassen. Möchten Sie in Richtung Knokke fahren? Dann nehmen Sie von dort aus am besten die Umgehungsstraße um Gent (R4) bis Zelzate. Dort können Sie die E34 in Richtung Knokke nehmen. Wenn Sie nach Ostende müssen, können Sie denselben Umleitungen folgen und dann die N44 nach Aalter und die E40 bei Maldegem nehmen. Oder schalten Sie Ihr GPS oder Ihre Verkehrs-App ein: Sie werden dann natürlich über kleinere Straßen zwischen Gent und Aalter geleitet.

Im Landesinneren ist die E40 an der Ausfahrt in Aalter gesperrt. Wenn Sie am Samstagabend eine späte Fahrt von der Ostküste (Blankenberge, Knokke) nach Gent oder Brüssel planen, ist es besser, direkt über die E34 und die R4 zu fahren. Wenn Sie aus Ostende kommen, gibt es keine andere Möglichkeit als die N44 in Richtung Maldegem bei Aalter zu nehmen. Vermeiden Sie auf jeden Fall die N409 von Aalter nach Deinze und die E17, die ebenfalls wegen Bauarbeiten gesperrt ist. Von der Westküste (De Panne, Nieuwpoort) aus lohnt es sich, die N8 Veurne-Ieper und die A19 nach Kortrijk und dann die E17 ins Landesinnere zu nehmen.