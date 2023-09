VIDEO - Augenzeuge filmt Zusammenstoß zwischen einem Lastkahn und einem Motorboot

Die beiden Schiffe stießen gestern Abend fast frontal zusammen. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie das Freizeitboot in letzter Minute ein Manöver durchführt, bei dem es in der Flanke angefahren wird. Das kleine Boot wird dann mehrere Dutzend Meter mitgeschleppt, bis der Lastkahn zum Stillstand kommt. Erst dann kann sich das Motorboot befreien und aus eigener Kraft ans Ufer fahren und an der Zaat in Temse anlegen.

Der Kahn fuhr nach der Kollision weiter, aber nach Angaben der Schifffahrtspolizei liegt in diesem Fall keine Fahrerflucht vor, da der Schiffer einige hundert Meter entfernt anlegte und sofort die Polizei verständigte. Die Ursache des Zusammenstoßes ist unklar. Vermutlich wurde der Bootsführer des Sportbootes von der Sonne geblendet.