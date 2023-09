Zusätzliche Züge zur Küste an diesem Hitze-Wochenende, Vorsicht beim Baden!

Die belgische Küste zieht im Sommer traditionell viele Touristen an. In diesem Jahr endete die Sommersaison am 31. August, doch das gute Wetter dürfte an diesem Wochenende eine Vielzahl von Urlaubern anlocken. Laut den Zahlen der Provinzagentur für Tourismus Westtoer verzeichneten die Hotels für die Nacht von Freitag auf Samstag eine Auslastung von 85 % und für die darauffolgende Nacht sogar von 90 %.

Da die Sommersaison jedoch vorbei ist, sind einige Rettungsstationen nicht mehr in Betrieb. "Bis zum 17. September ist in jeder Küstengemeinde nur ein Posten geöffnet, aber nicht alle 83 Posten sind wie im Sommer besetzt", sagte An Beun, Leiterin der Interkommunalen Küstenrettungsorganisation Westflandern (IKWV). Sie fordert daher die Wochenendbesucher auf, in den bewachten Bereichen zu schwimmen.

"Im letzten Sommer ereigneten sich Unfälle in unbewachten Bereichen. Da diese nun größer sind, ist Vorsicht geboten. Die Versuchung kann bei dem schönen Wetter groß sein, aber seien Sie vorsichtig".