Contest des Privatfernsehsenders VTM: Christdemokratischer Parteichef überzeugt als Drag-Queen

Sammy Mahdi, der Parteivorsitzende der flämischen Christdemokraten CD&V, sorgte am Wochenende für eine Kontroverse, als er in einer Show des flämischen Privatfernsehens als Drag-Queen auftrat. Der mutige Auftritt des flämischen Christdemokraten zahlte sich aus, denn er gewann den "Make Up Your Mind"-Wettbewerb von VTM und setzte sich gegen mehrere andere Prominente durch.