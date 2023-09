Erdbeben in Marokko: Hilfsmaßnahmen aus Belgien werden organisiert

König Philippe schreibt dem König von Marokko

Der Königspalast teilte am Sonntag über das soziale Netzwerk X (früher Twitter) mit, dass König Philippe einen Brief an König Mohammed VI. von Marokko geschrieben habe. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern dieser Katastrophe, ihren Angehörigen und dem gesamten marokkanischen Volk", erklärte der belgische Herrscher. König Philippe sprach dem marokkanischen Monarchen sowie seinem Volk "die Solidarität und Freundschaft der belgischen Behörden und des belgischen Volkes" aus.

Zusammen mit Königin Mathilde und der gesamten königlichen Familie drückt er ihnen "ihre tiefe Trauer über die menschlichen Folgen dieses tragischen Ereignisses" aus. Der König wünscht außerdem "viel Mut in diesen besonders erschütternden Momenten" für alle Familien, die Angehörige verloren haben, sowie für die Verletzten und alle anderen Betroffenen. "Diese Naturkatastrophe wird in Belgien, das so viele menschliche Bande mit dem Königreich Marokko in glücklichen Tagen und in Momenten der Trauer verbinden, hart empfunden", schloss der Herrscher.