"Menschen in Stadtteilen mit hoher Feinstaubbelastung verbringen mehr Zeit beim Arzt"

Dass Feinstaub Auswirkungen auf die Gesundheit hat, steht fest. Durch die Schätzung der vermeidbaren Zahl von Arztbesuchen und der damit verbundenen Kosten zeigt diese Studie, dass es auch Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen gibt.

Würde jeder Belgier in einem Viertel mit der niedrigsten Feinstaubkonzentration wohnen, könnten 43 Millionen Euro an vermeidbaren Kosten eingespart werden. Für die Krankenkassen bedeutet dies Einsparungen von mehr als 37 Millionen und für die Patienten Einsparungen von fast 6 Millionen Euro. "Die Arbeit an der Luftqualität ist also nicht nur gut für unsere Gesundheit, sondern wirkt sich auch positiv auf die öffentlichen Finanzen aus", sagt Christian Horemans. Frühere Ergebnisse derselben Forscher wiesen auch auf höhere Fehlzeiten am Arbeitsplatz hin, wenn die Luftverschmutzung ihren Höhepunkt erreicht.