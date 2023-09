Wer bekommt welche Strafe? Gericht und Geschworene beraten über das Strafmaß im Terrorprozess

Die acht Täter erhielten ein letztes Mal das Wort, bevor sich das Gericht und die Geschworenen zurückzogen. Ein letztes Mal wurde das Bedauern für die Opfer zum Ausdruck gebracht.

Um kurz nach 12 Uhr gingen das Gericht und die Geschworenen dann in die Beratung. Diese wird - wie beim letzten Mal - an einem geheimen Ort fortgesetzt. Und wieder werden sie von der Außenwelt abgeschnitten sein, also kein Handy, kein Internet, kein Fernsehen. Es wird jedoch erwartet, dass sie viel weniger Zeit in Anspruch nehmen wird als die Beratungen über die Schuldfrage (19 Tage). Es ist also möglich, dass noch in dieser Woche ein Urteil gefällt wird - und dann fällt endlich der Vorhang für diesen Prozess.