Zweitheißester Tag des Jahres: Tropisches Wochenende lockt 300.000 Tagestouristen an die Küste

An Flanderns Küste herrschte am Wochenende Hochbetrieb

Das warme Wetter hat an diesem Wochenende viele Menschen an die Küste gelockt. Am Samstagabend waren fast alle Übernachtungsmöglichkeiten (90 Prozent) ausgebucht. Insgesamt verzeichnete Westtoer an diesem Wochenende 270.000 touristische Übernachtungen an der Küste.

"Das ist etwas weniger als an den Wochenenden in den Sommermonaten, aber viel mehr als an den Wochenenden im Juni 2023." Am Wochenende des 10. und 11. Juni zum Beispiel, als ebenfalls eine Hitzewelle im Land herrschte, zählte Westtoer 200.000 Touristenübernachtungen.

Auch am Samstag oder Sonntag kamen viele Menschen für einen Tag an die Küste. Rund 150.000 Tagestouristen reisten pro Tag an, insgesamt 300.000.