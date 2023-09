Brussels Airlines erweitert Flotte um zehntes Interkontinentalflugzeug und eröffnet die Route nach Nairobi erneut

Die Strecke wird während des Sommerflugplans sechs Tage pro Woche und im Winter viermal pro Woche bedient. Im Winter werden außerdem ein zusätzlicher Direktflug nach Dakar und eine zusätzliche Route nach Banjul/Conakry und Monrovia/Freetown in den Flugplan aufgenommen.

Der erste Flug nach Nairobi ist für Juni 2024 geplant. Nairobi wird das 18. Ziel von Brussels Airlines in Subsahara-Afrika, ihrem größten Markt, sein. Die Fluggesellschaft hatte das kenianische Ziel bereits zwischen 2002 und 2015 bedient. Nach einer neunjährigen Unterbrechung nimmt die Fluggesellschaft die Strecke nun wieder auf.

Die Flugfrequenz nach Kigali wird zudem dank des neuen Langstreckenflugzeugs täglich werden, wodurch die Fluggesellschaft wieder die Anzahl der A330 erreichen kann, die vor der Pandemie eingesetzt wurden. Die während der Wintersaison frei werdende Kapazität (wenn die Anzahl der wöchentlichen Flüge nach Nairobi von 6 auf 4 pro Woche reduziert wird) wird für zusätzliche Flüge nach Dakar in Senegal, Banjul in Gambia, Monrovia in Liberia und Freetown in Sierra Leone genutzt.