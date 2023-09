Orientalische Fruchtfliege in Belgien aufgetaucht: "Larven können ganze Ernten vernichten"

Die Bactrocera dorsalis oder orientalische Fruchtfliege wurde bereits in Frankreich und Italien und nun auch in Belgien gesichtet. "Eine erste orientalische Fruchtfliege wurde Ende August auf einem Obstmarkt in Antwerpen gefunden, und zwei weitere wurden in den letzten Wochen gesichtet. Eine auf einem Markt in Anderlecht (Brüssel) und eine in Courcelles, in der Nähe von Charleroi (Wallonien)", sagt Hélène Bonte von der FAVV.

"Da es sich um drei getrennte Fälle handelt, scheint die wahrscheinlichste Erklärung zu sein, dass die Fruchtfliegen auf dem Rücken von importiertem Obst transportiert wurden. Aber wir können nicht ausschließen, dass noch mehr Exemplare im Umlauf sind", sagt Bonte.

Das Bundesamt für Ernährung hat zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen und appelliert an die Obst- und Gemüseerzeuger, zusätzliche Kontrollen durchzuführen. "Das Insekt selbst stellt keine Gefahr für Mensch und Tier dar, aber die Larven können ganze Ernten abfressen. Der Schaden und die wirtschaftlichen Auswirkungen können also erheblich sein.