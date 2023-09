Prozess gegen die rechtsextreme Bewegung Schild & Vrienden auf unbestimmte Zeit verschoben

Die Kammer des belgischen Parlaments hob seine parlamentarische Immunität als unabhängiger Abgeordneter des Vlaams Belang im März 2021 auf, aber er ist seitdem als Parlamentarier zurückgetreten. Dries Van Langenhove hatte von der Ratskammer eine Einstellung des Verfahrens bezüglich der Holocaustleugnung zugesprochen bekommen, doch zwei Zivilparteien hatten hiergegen Berufung eingelegt. Die Anklagekammer war schließlich zu dem Schluss gekommen, dass der Politiker sich wohl wegen der Vorwürfe im Zusammenhang aufgrund des Gesetzes, welches Holocaustleugnung verbietet, verantworten müsse.

Der Fall sollte gemäß dem Anfang Mai vereinbarten Zeitplan am Dienstag verhandelt werden. Van Langenhove und sein Anwalt Hans Rieder stellten jedoch in vorläufigen Schlussanträgen die Unparteilichkeit des Gerichtspräsidenten Jan Van den Berghe in Frage.

Am Dienstag beantragte der Anwalt die Ablehnung des Gerichtspräsidenten und behauptete, es sei nicht klar, warum das Strafgericht in Gent diesen Fall behandeln müsse. Dries Van Langenhove hatte in einem Video auf seinem eigenen Medienkanal angekündigt, dass er bei der Anhörung am Dienstag Material vorlegen wolle, das beweise, dass es bei der Besetzung des Postens des Gerichtspräsidenten "Manipulationen" gegeben haben soll.

Jan Van den Berghe war bereits mit einem Befangenheitsantrag in diesem Fall konfrontiert, der von einer Nebenklägerin gestellt wurde, die den Zeitplan ändern wollte. Dieser Antrag war Anfang Juni vom Berufungsgericht in Gent abgelehnt worden.