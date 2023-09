2,76 Tonnen Kokain gefunden und 10 Männer bei Razzia in Hamme verhaftet

Spezialeinheiten der belgischen Polizei haben am Montagabend eine Razzia in einem Schuppen in der ostflämischen Stadt Hamme durchgeführt, nachdem ein verdächtiger Container aufgetaucht war. "Der Container wurde in einen Schuppen in der Drapstraat in Hamme gebracht. Die Polizei war darüber informiert, woraufhin die Spezialeinheiten angewiesen wurden, den Schuppen zu durchsuchen", so Kristof Aerts von der Staatsanwaltschaft Antwerpen. Dort fand die Polizei 2,76 Tonnen Kokain, versteckt in Jutesäcken für Kaffeebohnen.

Bei der Razzia wurden 10 Männer verhaftet, darunter ein 16-Jähriger. Wenig später konnte die Polizei auch zwei weitere mögliche Beteiligte festnehmen, darunter einen Hafenarbeiter. Die Erwachsenen wurden verhaftet. Für den Minderjährigen wurden entsprechende Jugendschutzmaßnahmen ergriffen.

Vor einiger Zeit waren in dieser Gegend auch Kugeln auf einen Lastwagen abgefeuert worden. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen gibt, wird weiter untersucht.