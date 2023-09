Child Focus: Zahl schutzbedürftiger minderjähriger Asylbewerber, die verschwunden sind, hat sich verdoppelt

Der Anstieg minderjähriger Asylbewerber in den Zahlen ist besorgniserregend. Die Kinderschutzorganisation Child Focus erhält vor allem Berichte von sehr gefährdeten Kindern und Jugendlichen: "Das sind zum Beispiel Kinder unter 13 Jahren oder Kinder, die sich nicht selbst helfen können oder deren Leben in Gefahr ist", sagte Tijana Popovic von Child Focus in De Morgen.

Die Gesamtzahl ist noch höher, da nicht alle Fälle bei Child Focus eingehen. Im vergangenen Jahr registrierte die belgische Asylbehörde Fedasil 297 verschwundene Minderjährige in der ersten Phase der Aufnahme.