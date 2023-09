Flämischer Jugendminister stellt Jugendzentren für Aufnahme von Asylbewerbern bereit, Ministerkollege Weyts protestiert

Seit dieser Woche können zwei Jugendzentren in Beersel (Destelheide und Hanenbos, Provinz Flämisch-Brabant im Südwesten von Brüssel) Asylbewerber für kurze Zeit unterbringen. Am Dienstag wird eine Gruppe von Familien und Kindern in Destelheide untergebracht. Sie bleiben dort einige Tage, bis dass Plätze in einem regulären Zentrum frei werden. Die Jugendaktivitäten werden weiterhin stattfinden, sodass nicht immer gleich viele Asylbewerber dort untergebracht werden können.

Im Zentrum Hoge Rielen in Kasterlee sind von November bis Februar Notunterkünfte in zwei Gebäuden geplant. Dort waren keine Jugendaktivitäten in diesem Zeitraum geplant.