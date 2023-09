In Belgien wird wieder gespart, was das Zeug hält ... vor allem dank der automatischen Indexierung

Das verfügbare Einkommen stieg also deutlich an, während die Ausgaben der Haushalte weniger stark anstiegen. Dadurch konnte ein größerer Teil des Lohns gespart werden. Von 100 zusätzlich verfügbaren Euro wurden 75 Euro auf die hohe Kante gelegt, gab die Belgische Nationalbank an.

Für das gesamte Jahr 2023 erwartet die Nationalbank eine Sparquote von 13,5 Prozent. Das bedeutet, dass die Haushalte in diesem Jahr fast 5 Milliarden Euro mehr sparen werden als zuvor.