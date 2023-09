Neue MAS-Ausstellung dokumentiert das Leben der Antwerpener während der deutschen Besatzung

Eines der auffälligsten Stücke in der neuen Ausstellung ist eine zerrissene deutsche Flagge mit dem Hakenkreuz. "Es war eine der ersten Nazi-Fahnen in Antwerpen, aber sie hing nicht lange in den Straßen", sagt Beyers. "Wir haben die Fahne von René Pighini bekommen. Sie hing an der Kathedrale. Der Widerstandskämpfer Louis Pighini, Renés Vater, entfernte das Symbol der deutschen Besatzer vom Kirchturm. Der kleine René stand die ganze Zeit über Wache. Vater und Sohn erfüllten ihre Aufgabe und hielten die Fahne während der gesamten Besatzungszeit versteckt."