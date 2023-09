Stromae begeistert auf YouTube: mehr als 1 Milliarde Aufrufe für "Papaoutai"

"Papaoutai" entwickelte sich weltweit zu einem großen Hit, der in mehreren Ländern auf Platz eins landete und mehrere Preise erhielt. Und auch mehr als 10 Jahre nach dem ersten Hören fesselt der Song die Zuhörer und Zuschauer. Am 27. August hat der Clip die Marke von 1 Milliarde Aufrufen auf der Videoplattform YouTube überschritten. Nach Indilas "Dernière danse" ist es erst das zweite französischsprachige Lied, dem dies gelingt.

Im Jahr 2018 erreichte der in Belgien geborene australische Musiker Gotye mehr als 1 Milliarde Zuschauer auf YouTube. Das verdankte er seinem Welthit "Somebody that I used to know", einem Duett mit Kimbra.