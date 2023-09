Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit eines schweren Erdbebens in Belgien? "Gering, aber nicht unmöglich”

Das Erdbeben in Verviers (1692) ist das größte in Belgien dokumentierte Beben. Aber auch im 20. Jahrhundert gab es eine Reihe von Erdbeben, bei denen sogar Menschen starben. "In Zulzeke, in der Nähe von Oudenaarde, wurde 1938 ein Erdbeben der Stärke 5,8 gemessen. Im Jahr 1983 wurde in Lüttich ein Beben mit einer Stärke von 5,1 registriert. Das letzte große Erdbeben wurde 1992 in Roermond an der niederländisch-belgischen Grenze gemessen und war mit 5,8 in ganz Belgien zu spüren.