Belgien stellt eine Million Euro für humanitäre Nothilfe in Libyen bereit

"Die internationale Gemeinschaft muss solidarisch sein", betonte die belgische Staatssekretärin für Entwicklungszusammenarbeit, Caroline Gennez: "Ganze Stadtviertel sind weggeschwemmt worden. Die Stadt Derna ist verwüstet". Die libyschen Behörden berichteten von mehr als 5.300 Toten und Tausenden Vermissten nach den verheerenden Überschwemmungen, die am Sonntag die Gegend um Derna (im Osten des Landes) heimsuchten. Mindestens 30.000 Menschen, die in dieser Stadt mit 100.000 Einwohnern lebten, wurden vertrieben und Tausende gelten als vermisst, so die UN-Migrationsbehörde.

Die belgische Hilfe in Höhe von 1 Million Euro wird in den Nothilfefonds für Katastrophenhilfe (DREF) der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC) fließen. Das Rote Kreuz verfüge über einen lokalen Partner, der bereits vor Ort tätig sei, heißt es im Kabinett von Caroline Gennez: "Die lokalen Organisationen können sofort eingesetzt werden und sind am besten in der Lage, die Bedürfnisse vor Ort zu beurteilen", stellt die Staatssekretärin fest.

Gennez unterstrich ebenfalls, dass mehr als die Hälfte des belgischen Budgets für humanitäre Nothilfe im Übrigen auf diese "flexible" Weise verwendet wird. "Belgien mobilisiert Ressourcen, die dann von den humanitären Organisationen entsprechend den Bedürfnissen der Bevölkerung eingesetzt werden. Dadurch können sie in Notsituationen wie dieser schnell und effizient reagieren", erklärte die sozialistische Ministerin aus Flandern.