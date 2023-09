Halbe Million Menschen in Flandern betroffen: Wer in Armut lebt, fällt immer tiefer

Die aktuelle Preisverteuerung und die wirtschaftliche Unsicherheit macht es für Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, noch schwieriger. Die Zahlen, die am Donnerstag von Decennium Goals, der Plattform der Armutsorganisationen in Flandern, veröffentlicht wurden, zeigen, dass die Zahl der Menschen in Flandern, die unterhalb der Armutsgrenze leben, in diesem Jahr im Vergleich zu 2022 mehr oder weniger gleich bleiben wird. Eigentlich eine gute Nachricht ist, aber die Armutsprobleme der Betroffenen verschlimmern sich.