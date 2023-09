Leichter Anstieg der Corona-Virus-Indikatoren zu Beginn des neuen Schuljahres - Brüsseler Herbstimpfkampagne startklar

Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 12.539 Tests durchgeführt, was einer landesweiten Positivitätsrate von 23,5 Prozent entspricht. Im letzten Bulletin wurden zwischen dem 3. und 9. Juli 3.924 Tests durchgeführt, was einer Positivrate von 5,7 Prozent entspricht.

In der Woche vom 27. August bis 2. September stieg die wöchentliche Inzidenz der Krankenhauseinweisungen wegen akuter Atemwegsinfektionen durch Corona geringfügig auf 0,6 Einweisungen/100.000 Einwohner an. In den folgenden zwei Wochen deuteten die vorläufigen Ergebnisse auf eine Stabilisierung bei 0,1 Aufnahmen/100.000 Einwohner hin.

Die Reproduktionsrate des Virus lag am Samstag, dem 9. September, bei 1,15. Ein Wert über 1 bedeutet, dass sich die Epidemie tendenziell beschleunigt. Die Inzidenz, die die Anzahl der neuen Fälle pro 100.000 Einwohner angibt, betrug 41 im Zeitraum vom 27. August bis zum 9. September.