VIDEO - Mann bei Schießerei in Anderlecht in seinem Auto mit Kriegswaffe getötet

Bei einer Schießerei in der Brüsseler Gemeinde Anderlecht ist gestern Abend ein Mann in seinem Auto durch Kugeln getötet worden. Das Opfer starb auf der Stelle. Kurz nach der Schießerei wurde in der Nachbargemeinde Sint-Jans-Molenbeek ein brennendes Auto entdeckt. Von den Tätern gibt es keine Spur.