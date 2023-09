Aufgepasst: am Sonntag den 17. September ist in ganz Brüssel der Autoverkehr verboten

Europäische Mobilitätswoche

In ganz Europa können sich die Menschen während der Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September 2023 über alternative Transportmöglichkeiten informieren: Fahrgemeinschaften, Carsharing, Fahrräder, Busse, Rollerblades,...

Der Höhepunkt dieser Mobilitätswoche ist in Brüssel der autofreien Sonntag am 17. September mit zahlreichen Aktivitäten. Das Programm des autofreien Sonntags in Brüssel und der übrigen Mobilitätswoche (16. bis 22. September) finden Sie HIER.

Auch in 40 flämischen Städten und Gemeinden wird am Sonntag ein Tag ohne Autoverkehr organisiert. In Flandern veranstalten unter anderem Antwerpen, Gent, Kortrijk, Ostende, Brügge, Lier, Roeselare, Sint-Niklaas und Bilzen ihren autofreien Sonntag.