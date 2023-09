Belgische Forscher entdecken, wie Gehirnzellen bei Alzheimer absterben: "Ein doppelter Durchbruch“

"Andererseits haben wir ein neues Mausmodell entwickelt, bei dem menschliche Gehirnzellen in die Gehirne von Mäusen transplantiert werden. Wir fanden heraus, dass diese menschlichen Gehirnzellen viel empfindlicher auf Alzheimer reagieren als die von Mäusen. Wir sehen jetzt alle Arten von Veränderungen in diesen menschlichen Gehirnzellen, die wir in den Gehirnzellen von Mäusen nie gesehen haben."

Im Labor gelang es den Forschern auch, die menschlichen Gehirnzellen in Mäusen daran zu hindern, Selbstmord zu begehen, also sich selbst zu zerstören. Es sind noch weitere Forschungsarbeiten erforderlich, doch könnte dies schließlich zu neuen Behandlungsmethoden führen.

"Es handelt sich noch um Grundlagenforschung, aber die ist notwendig, um die nächsten Schritte zu unternehmen", sagt De Strooper. "In der Zwischenzeit wurden wir bereits von einem großen US-Unternehmen kontaktiert, das Medikamente entwickelt, die den Selbstmord von Gehirnzellen bei Alzheimer blockieren. Sie haben uns gebeten, ihr Medikament in unserem Mausmodell zu testen, und wenn das Ergebnis positiv ausfällt, erwägen sie, es auch am Menschen zu testen."