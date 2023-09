Protest gegen Sexualerziehung? Nach sechs Brandstiftungen in Schulen in Charleroi nun auch Versuch in Lüttich

Sexualkundeunterricht „Evras“

Diese Verstärkung kam nicht von einem Tag auf den anderen. Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in vier Schulen in der Region Charleroi Feuer gelegt. Dort wurden auch Graffiti angebracht, die auf ‚Evras‘ (Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle; dt.: „Beziehungs-, Affekt- und Sexualerziehung"), den neuen Sexualkundeunterricht in französischsprachigen Schulen Belgiens, hinweisen. Die Tatsache, dass dieser Unterricht in der sechsten Primarschulklasse und in der vierten Sekundarschulklasse ein Pflichtfach sein wird, hat in rechtsextremen und konservativ-religiösen Kreisen vehemente Proteste ausgelöst.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem fünften Brand in einer Schule in Monceau-sur-Sambre, aber es wurde noch keine Verbindung zu den früheren Brandstiftungen hergestellt. Auch hier ist der Zusammenhang nicht klar.