Publikum wählt "Molse Meren - Schansheide" zum schönsten Wanderweg des Jahres in der Provinz Antwerpen

Die Wanderung führt unter anderem an großen Teichen, Sandgruben, einigen historischen Brücken, einem Naturschutzgebiet mit einem Aussichtshügel und dem Erholungsgebiet Zilvermeer in Mol vorbei. Wer möchte, kann auch den 37 Meter hohen Turm Sas4 in Dessel besteigen. Dort treffen drei Kanäle aufeinander, was einmalig in Europa sein soll.

Es gibt auch eine Wasserbahn und ein Pfannkuchenboot zum Entspannen, Abenteuerlustige können sogar auf einem Floß auf dem Wasser übernachten. Der Spaziergang wurde von der Öffentlichkeit unter fünf Nominierten zum Sieger gekürt. Die Gemeinde Mol erhält nun 1.000 €, die sie in neue Wanderprojekte investieren wird.