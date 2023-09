Schwanenvater nach Zwischenfall mit Angelschnur wieder bei seiner Familie

Zum Leidwesen des Schwanenvaters und seines Nachwuchses konnte die Angelschnur nicht an Ort und Stelle entfernt werden. "Zunächst wurde bei einer Röntgenuntersuchung nach einem Haken, Blei oder einem Schwimmer gesucht. Als diese nicht gefunden wurden, beschloss der Tierarzt, per Endoskopie einen Blick in den Magen zu werfen. Es stellte sich heraus, dass sich die Angelschnur um Pflanzenmaterial im Magen des Vogels herum befand." Durch die Endoskopie konnte alles entfernt werden.