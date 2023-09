Steigende Mieten für Wohnungen und Studios in Brüssel nach der Corona-Pandemie

In der Region Brüssel variiert der Preisanstieg von Gemeinde zu Gemeinde. So stiegen die Mieten in Sint-Lambrechts-Woluwe um 9,82 Prozent von durchschnittlich 1.161 auf 1.275 Euro pro Monat. Auch in Sint-Gillis (+9,97 Prozent), Koekelberg (+9 Prozent), Laken (+8,46 Prozent), Sint-Jans-Molenbeek (+8,23 Prozent) und Vorst (+8,04 Prozent) stiegen die Preise deutlich.

Dies unterscheidet sich deutlich von Evere und Sint-Agatha-Berchem, wo die Mieten sogar um 1,14 bzw. 2,70 Prozent sanken.

"Der Anstieg der Mieten könnte auf die vielen Neubauten zurückzuführen sein, aber auch die steigende Nachfrage könnte einen Einfluss haben", sagt der Brüsseler Bauunternehmer Kristiaan Borret. "Vorst ist zum Beispiel eine Gemeinde, in die in letzter Zeit viele Menschen gezogen sind, weil sie noch relativ erschwinglich ist."